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В столице Афганистана продолжается череда терактов

Происшествия

Согласно данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате атаки погибло по меньшей мере шесть человек

В столице Афганистана продолжается череда терактов
James McCauley
Взрыв

Кабул, 1 ноября 2018, 22:30 — REGNUM  Утром 31 октября в столице Афганистана городе Кабул был организован теракт, который стал причиной гибели по меньшей мере шести человек.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, еще восемь граждан Афганистана получили ранения в результате взрыва.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в результате теракта погибли три сотрудника сил безопасности и три мирных жителя, среди которых числится один ребенок.

По словам Наджиба Данеша, теракт был организован террористом-смертником. Целью его атаки стал автобус, принадлежавший тюрьме Пул-е-Чархи и перевозивший ее сотрудников на работу.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к организации теракта в столице Афганистана.

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Зарубежная хроника
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