В столице Афганистана продолжается череда терактов

Кабул, , 22:30 — REGNUM Утром 31 октября в столице Афганистана городе Кабул был организован теракт, который стал причиной гибели по меньшей мере шести человек.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, еще восемь граждан Афганистана получили ранения в результате взрыва.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в результате теракта погибли три сотрудника сил безопасности и три мирных жителя, среди которых числится один ребенок.

По словам Наджиба Данеша, теракт был организован террористом-смертником. Целью его атаки стал автобус, принадлежавший тюрьме Пул-е-Чархи и перевозивший ее сотрудников на работу.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к организации теракта в столице Афганистана.