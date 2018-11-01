Пострадавшего при взрыве в Архангельске доставят в Москву

Архангельск, , 14:18 — REGNUM Один из пострадавших при взрыве в Архангельске продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Напомним, в результате взрыва в здании ФСБ пострадали трое сотрудников ведомства. Один из них был вчера прооперирован.

Одного из пострадавших сегодня транспортируют на лечение в Москву. В Минздраве не исключили, что помощь столичных медиков потребуется и двум другим пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске 17-летний юноша привел в действие взрывное устройство. В результате происшествия он погиб. Три человека получили ранения. Уголовное дело возбуждено по статьям «Терроризм» и «Незаконное ношение оружия».

Читайте также:

Архангельск: подорвавший себя студент хорошо учился и ни с кем не дружил