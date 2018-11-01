В Челябинске «заминировали» два правительственных здания

Челябинск, , 14:04 — REGNUM В Челябинске силовики проверяют два правительственных здания. Неизвестные сообщили о том, что в них заложены взрывные устройства, сообщают очевидцы.

Одно из зданий — правительства области. Также очевидцы сообщают об эвакуации граждан из здания администрации Советского района.

Люди были оперативно эвакуированы. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и ФСБ, а также сапёры.

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