За побеги детей из детсадов Ямала наказаны взрослые

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:05 — REGNUM На Ямале оштрафованы должностные лица, допустившие самовольный уход малолетних воспитанников из детских садов Нового Уренгоя. Причины и условия, способствовавшие ухода несовершеннолетних из детских учреждений, устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Напомним, первую «самоволку» из детского сада совершил двухлетний мальчик 25 сентября 2018 года из ДОУ «Гнёздышко». Ребёнок во время прогулки пролез через запасные ворота для пожарных. Второй побег совершили два ребёнка трёх лет из ДОУ «Руслан» также в Новом Уренгое 27 сентября. В обоих случаях детей обнаружили бдительные прохожие на улице.

По сообщению прокуратуры, в детских садах усилены меры безопасности. Отвественные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Им назначен штраф на общую сумму 20 тыс. рублей.

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