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Звезда бодибилдинга Мэнди Бланк скончалась в возрасте 42 лет

Происшествия

Причина смерти еще не установлена

Лос-Анджелес, США, 1 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  Звезда американского бодибилдинга Мэнди Бланк была обнаружена мертвой в собственном доме в Лос-Анжелесе, передает немецкий телеканал N-TV1 ноября.

Домработница Бланк обнаружила свою работодательницу лежащей в ванной и вызвала скорую помощь. Медики смогли лишь констатировать смерть 42-летней женщины.

Причина смерти не установлена: не обнаружено ни следов какого-либо внешнего воздействия, ни алкоголя, ни наркотиков. Мэнди Бланк имела планы на 2019 год, и у нее не было очевидных намерений сводить счеты с жизнью. Подсказку должна дать судебно-медицинская экспертиза.

Мэнди Бланк впервые выиграла чемпионат мира по бодибилдингу в 1999 году в возрасте 23 лет. В последние годы она тренировала звезд шоу-бизнеса. Среди ее клиентов были актер Микки Рурк, певец Джаред Лето, бейсболист Алекс Родригес.

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