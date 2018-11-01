Звезда бодибилдинга Мэнди Бланк скончалась в возрасте 42 лет

Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM Звезда американского бодибилдинга Мэнди Бланк была обнаружена мертвой в собственном доме в Лос-Анжелесе, передает немецкий телеканал N-TV1 ноября.

Домработница Бланк обнаружила свою работодательницу лежащей в ванной и вызвала скорую помощь. Медики смогли лишь констатировать смерть 42-летней женщины.

Причина смерти не установлена: не обнаружено ни следов какого-либо внешнего воздействия, ни алкоголя, ни наркотиков. Мэнди Бланк имела планы на 2019 год, и у нее не было очевидных намерений сводить счеты с жизнью. Подсказку должна дать судебно-медицинская экспертиза.

Мэнди Бланк впервые выиграла чемпионат мира по бодибилдингу в 1999 году в возрасте 23 лет. В последние годы она тренировала звезд шоу-бизнеса. Среди ее клиентов были актер Микки Рурк, певец Джаред Лето, бейсболист Алекс Родригес.