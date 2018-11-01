Таможенники изъяли крупную партию янтаря в поезде Калининград — Москва

Калининград, , 13:55 — REGNUM Сотрудники Калининградской областной таможни изъяли крупную партию янтаря и сигарет в поезде, следовавшем в Москву, сообщает 1 ноября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе таможенного контроля сотрудники обнаружили почти 64 кг янтаря, а также порядка 9,9 тыс. пачек сигарет, которые, предположительно, были произведены в Белоруссии.

Согласно проведенной экспертизе, стоимость изъятого камня составила более 4,5 млн рублей. По факту незаконного перемещения янтаря возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине задержали жителя Закарпатской области, который пытался вывезти на микроавтобусе более одной тонны янтаря в страны Евросоюза. Стоимость изъятого камня составляет около $1 млн.

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