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«Боко-Харам"* подозревается в нападении на деревню и убийстве ее жителей

Происшествия

«Боко-Харам"* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Майдугури, Нигерия, 1 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Боевики преступной организации «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняются в убийстве 15 человек в Нигерии, сообщает 1 ноября Reuters.

Инцидент произошел на северо-востоке страны, террористы напали на одну из деревень. Населенный пункт находится на окраине города Майдугури, где расположена штаб-квартира по борьбе с террористами.

Напомним, боевики «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терроризируют Нигерию на протяжении десяти лет. Они отличаются особой жестокостью и сражаются за создание в стране режима, основанного на законах шариата.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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