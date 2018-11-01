В Сирии обнаружен склад противотанковых мин в закопанном морском контейнере

Дамаск, , 13:52 — REGNUM Сирийское арабское агентство новостей (SANA) сообщило об интересной находке у города Барика в провинции Кунейтра. В ходе проведения поисковых мероприятий сирийские военные обнаружили замаскированный склад. Он представлял собой морской транспортный контейнер, закопанный в землю. Склад находился недалеко от разделительного забора у оккупированных сирийских Голан.

Контейнер был заполнен большим количеством противотанковых мин. Это противотанковые мины ТМ-57 советского производства. Масса взрывчатки в каждой мине составляет 6,34 килограмма. Данные мины, как правило, использовались исламистскими группами для изготовления самодельных взрывных устройств, для минирования дорог и зданий.

С учетом количества взрывчатого вещества в такой мине самодельный фугас получался очень мощным. Что интересно, в мине ТМ-57, кроме гнезда для взрывателя нажимного действия, предусмотрено второе гнездо для установки взрывателя на неизвлекаемость.

Сирийские военные предполагают, что данный склад был сооружен боевиками из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее контролировали этот район. Возможно, они спрятали мины, чтобы в дальнейшем их использовать при совершении терактов.

Это не первый склад, который был обнаружен в ходе проведения плановых мероприятий по зачистке и осмотру местности. Ранее в провинции Кунейтра были найдены оставленные террористами склады с оружием и боеприпасами израильского и американского производства, медикаментами и даже с машинами скорой помощи.