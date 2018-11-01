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Сотрудники правительства Челябинской области срочно эвакуированы

Происшествия

Поступил звонок о бомбе

Челябинск, 1 ноября 2018, 13:38 — REGNUM  В Челябинске срочно эвакуированы сотрудники здания областного правительства. Неизвестный по телефону заявил о заложенной бомбе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«У нас звонок о бомбе, заложенной в здании правительства Челябинской области. Сотрудники эвакуированы. Не учения», — сообщили в пресс-службе.

В соцсетях также сообщают об эвакуации и некоторых других зданий. Очевидцы отмечают, что на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Также выясняется личность звонившего.

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