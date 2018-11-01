Во Владимирской области площадь пожаров выросла в 500 раз

Владимир, , 13:37 — REGNUM В 2018 году во Владимирской области зафиксировано 129 очагов природных пожаров, а их площадь составила почти 957 гектаров. Об этом 1 ноября со ссылкой на данные Владимирской базы авиационной охраны лесов сообщил портал «Зебра ТВ». По сравнению с 2017 годом, площадь, охваченная огнем, увеличилась почти в 500 раз. Больше всего пожаров было в Гусь-Хрустальном и Собинском районах.

В 2017 году было зафиксировано всего восемь лесных пожаров, а их площадь не превысила двух гектаров. При этом в МЧС отмечают, что сейчас продолжаются доследственные проверки, которые были организованы на основании 129 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года пожарные почти две недели боролись с огнем, который охватил леса Минобороны в Петушинском районе. Тогда огонь прошел 500 га леса. В регионе был введен особый противопожарный режим.

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