Кубань: в Туапсе восстановлено движение поездов после наводнения

Туапсе, Краснодарский край, , 13:21 — REGNUM Железнодорожная инфраструктура на участке Туапсе — Кривенковская в Краснодарском крае, поврежденная в результате проливных дождей 24−25 октября, полностью восстановлена. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СКЖД.

Работы завершились поздно вечером 31 октября. Введены в эксплуатацию первый и второй железнодорожные пути, пассажирские и грузовые поезда пропускаются в соответствии с графиком.

В общей сложности на территории Туапсинского района в течение недели после наводнения было восстановлено более семи километров железнодорожных путей, пять железнодорожных мостов, а также 21 опора контактной сети, 1100 метров проводов контактной сети, 300 метров проводов автоблокировки и 300 метров проводов линии продольного электроснабжения, 320 устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди, прошедшие 24−25 октября в Краснодарском крае, привели к наводнениям, сходу селей, разрушению автодорожной и коммунальной инфраструктуры. Погибли шесть человек. Серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура: в результате размыва путей и повреждения мостов были задержаны и отложены десятки пассажирских поездов, в течение нескольких суток сотни пассажиров не могли добраться до мест назначения.