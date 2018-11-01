Ульяновское СУ СКР проверяет ДТП с маршруткой с 19 пострадавшими

Ульяновск, , 13:20 — REGNUM По факту ДТП с участием маршрутного такси, в котором пострадали 19 человек, проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ульяновской области.

По данным ведомства, пострадавшими в аварии стали семь человек, в том числе двое детей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП произошло на пятом километре автодороги «Ульяновск — Димитровград — Самара — Новая Малыкла».

По предварительным данным областного управления МВД, 47-летний водитель маршрутки, которая двигалась по направлению из Димитровграда в Новую Малыклу не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По данным регионального минздрава, пострадали 19 человек, из которых 12 пассажиров госпитализированы в хирургическое отделение Новомалыклинской районной больницы. В числе госпитализированных — двое малолетних детей и беременная женщина.

Глава министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергей Панченко уточнил, что семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия и будут продолжать лечение амбулаторно.

«Жизни пациентов ничего не угрожает, они находятся под пристальным контролем медиков. Повышенное внимание врачи уделяют детям и беременной женщине, их состояние также оценивается как стабильное», — добавил министр.

Главврач районной больницы отметил, что один из пострадавших отказался от госпитализации после первичного обследования.