Обнаруженные в посольстве Ватикана кости принадлежали женщине

Рим, , 13:05 — REGNUM По крайне мере часть костей, обнаруженных в здании ватиканской нунциатуры в Риме, принадлежали женщине — таковы первые данные экспертизы, сообщает информагентство Askanews в четверг, 1 ноября.

Следователи пока не сообщили, принадлежали ли кости одному человеку или двоим. Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что они принадлежали двум разным людям: по этим данным, был обнаружен один целый скелет и еще некоторое количество костей, принадлежавших другому человеку.

Также пока неизвестно, когда умер или умерли те, чьи остатки были обнаружены.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их обнаружили члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

По основной версии следствия, останки могут принадлежать Эмануэлле Орланди, дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года. Есть и вторая версия, также связанная с исчезновением девушки, и также в 1983 году: двумя месяцами ранее Орланди столь же бесследно исчезла и ее ровесница, 15-летняя римлянка Мирелла Грегори.

Следователи некоторое время связывали два эти преступления между собой, потом вели работу по каждому из этих дел особо, но ни к каким результатам ни одно из этих расследований так и не пришло.

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