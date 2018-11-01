Четверг, 1 Ноября 2018 года
14:55:13 МСК

Индонезия: минтранспорта осторожно в введении санкций против Lion Air

Происшествия

Министр транспорта не хочет проявлять неосторожность в отношении авиакомпании Lion Air

Джакарта, 1 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что он не хочет «быть небрежным» в введении санкций против авиакомпании Lion Air, сообщает Antaranews.

«То, что мы делаем, будет осуществляться систематически и ответственно. Министерство транспорта осуществляет определенные действия. Но я не хочу быть небрежным в этом вопросе», — отметил министр на пресс-конференции в Джакарте.

Министр поручил национальному комитету по безопасности транспорта провести профессиональное и беспристрастное расследование в отношении случившейся авиакатастрофы.

«Есть две вещи, которые, скорее всего, могли произойти, это человеческий фактор и техническая неисправность самолета», — заявил Буди Сумади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава индонезийского агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар заявил, что «чёрный ящик» самолета Lion Air JT 610 передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: В индонезийской Lion Air опровергли низкие зарплаты лётчиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить