Индонезия: минтранспорта осторожно в введении санкций против Lion Air

Джакарта, , 13:07 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что он не хочет «быть небрежным» в введении санкций против авиакомпании Lion Air, сообщает Antaranews.

«То, что мы делаем, будет осуществляться систематически и ответственно. Министерство транспорта осуществляет определенные действия. Но я не хочу быть небрежным в этом вопросе», — отметил министр на пресс-конференции в Джакарте.

Министр поручил национальному комитету по безопасности транспорта провести профессиональное и беспристрастное расследование в отношении случившейся авиакатастрофы.

«Есть две вещи, которые, скорее всего, могли произойти, это человеческий фактор и техническая неисправность самолета», — заявил Буди Сумади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава индонезийского агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар заявил, что «чёрный ящик» самолета Lion Air JT 610 передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

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