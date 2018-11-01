Главный инспектор Уральского Ростехнадзора попался на взяточничестве

Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Свердловской области по решению суда 43-летний главный инспектор Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на пять лет.

Напомним, что ранее инспектором были установлены нарушения требований промышленной и энергетической безопасности на одном из предприятий. Он должен был указать это в отчёте, но вместо этого предложил предпринимателю за денежное вознаграждение в размере не указывать в акте выявленные нарушения.

В свою очередь руководитель предприятия обратился в региональное управление ФСБ. Оперативники управления в ходе оперативного мероприятия задержали инспектора с поличным при получении денежного вознаграждения в размере 250 тыс. рублей.