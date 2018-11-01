В индонезийской Lion Air опровергли низкие зарплаты лётчиков

Джакарта, , 12:45 — REGNUM Сведения о крайне низких зарплатах пилотов компании Lion Air, чей самолет разбился у острова Ява, не соответствуют действительности. Об этом заявил 1 ноября исполнительный директор индонезийской компании Эдвард Сираит, сообщает пресс-служба перевозчика.

Он опроверг заявления о том, что пилоты, включая командира рухнувшего лайнера, получали в месяц около 3,7 млн рупий в месяц, что соответствует примерно $244. Однако размер зарплаты летчиков Сираит не назвал.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: сильное подводное течение мешает дайверам

Ранее об очень низких зарплатах пилотов Lion Air сообщили в Администрации по вопросам социально-медицинского обеспечения Индонезии. Перевозчик Lion Air — крупнейшая бюджетная авиакомпания страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после вылета из воздушной гавани Джакарты. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия потребовала от Boeing объяснить причины катастрофы лайнера