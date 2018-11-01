53-летняя американка продержалась в пустыне шесть дней после автоаварии

Финикс , США, , 12:29 — REGNUM Попавшая в автоаварию 53-летняя женщина осталась одна в пустыне штата Аризона (США), где в течение шести дней питалась одной травой, прежде, чем ее спасли два человека, которые искали сбежавшую корову, сообщает AMNA.

Женщина потеряла контроль над машиной, в результате чего автомобиль свалился в ущелье глубиной в 15 метров и приземлился на деревья, где и остался висеть. Получившая серьезные травмы женщина оставалась в машине на протяжении многих дней, прежде, чем ей удалось выбраться и пойти в сторону железнодорожной станции, чтобы попросить о помощи. Однако, прошагав полкилометра, она упала.

На шестой день после аварии владелец ранчо и один рабочий, ремонтирующий дорогу, заметили, что часть дорожного ограждения повреждена. Они разобрались в ситуации и поняли, что водитель выбрался и пошел в определенном направлении. В результате поисков они нашли женщину, которая была сильно обезвожена, со сломанными ребрами, вывихом плеча и травмой головы. По словам владельца ранчо, останься она там еще на одну ночь — неизвестно, что случилось бы. Спасатели вызвали вертолет, и женщину доставили в больницу.