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В Югре скрывался международный преступник с Украины

Происшествия

Мужчина экстрадирован в Чехию

В Югре скрывался международный преступник с Украины
Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР
Преступник прячется от посторонних глаз

Пыть-Ях, Югра, 1 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Из Югры в Чешскую Республику экстрадирован гражданин Украины, который разыскивается по подозрению в убийстве в Праге. Преступление было совершено в 2000 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокуратурой автономного округа проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Украины Юрия К., ранее объявленного в международный розыск. Он подозревается в совершении в убийства из корыстных побуждений, с особой жестокостью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в мае 2018 года Юрий Краивский задержан югорскими полицейскими в городе Пыть-Яхе и заключён под стражу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче Краивского компетентным органам Чешской Республики для привлечения к уголовной ответственности.

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