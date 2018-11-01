В Югре скрывался международный преступник с Украины

Пыть-Ях, Югра, , 12:42 — REGNUM Из Югры в Чешскую Республику экстрадирован гражданин Украины, который разыскивается по подозрению в убийстве в Праге. Преступление было совершено в 2000 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокуратурой автономного округа проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Украины Юрия К., ранее объявленного в международный розыск. Он подозревается в совершении в убийства из корыстных побуждений, с особой жестокостью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в мае 2018 года Юрий Краивский задержан югорскими полицейскими в городе Пыть-Яхе и заключён под стражу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче Краивского компетентным органам Чешской Республики для привлечения к уголовной ответственности.

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