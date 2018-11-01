В Крыму задержали боевика, участвовавшего в энергоблокаде полуострова

Симферополь, , 12:02 — REGNUM В Крыму задержан активист незаконного вооружённого «добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана», организованного так называемым меджлисом (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лидером незаконного формирования является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управления ФСБ России по Республике Крым.

«Двадцатидвухлетний житель Кировского района Крыма прошёл специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 год входил в состав батальона им. Н. Челибиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой «экономической блокады Крыма», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ — «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время их задержания погиб сотрудник федеральной службы.