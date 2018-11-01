Ростовские спасатели расчистили трассу после ДТП с бензовозом

Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области спасатели освободили дорогу для проезда автотранспорта на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе. 31 октября здесь произошла авария с участием бензовоза, а также массовая авария с участием четырёх транспортных средств, передаёт ИА REGNUM.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, для ликвидации последствий аварии были привлечены 22 сотрудника ведомстве и восемь единиц техники.

В Ростовской поисково-спасательной службе отметили, что в аварии никто не пострадал. Все участники ДТП от помощи медиков отказались.

Во время расчистки трассы от последствий ДТП на этом же участке дороги произошла авария с участием четырёх транспортных средств: иномарки Toyota, «Газели», пассажирского автобуса Hyundai и грузовика «Камаз». Водитель «Газели» был госпитализирован.

Для освобождения трассы от перекрывшего движение грузовика привлекался эвакуатор «Чайка-Сервис», при помощи которого спасатели отбуксировали аварийный грузовой транспорт с проезжей части трассы, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что об аварии с участием бензовоза неподалёку от города Шахты сообщили очевидцы в социальных сетях. Автовладельцы проинформировали о многокилометровой пробке.

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