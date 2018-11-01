В Петербурге угнали Mercedes у ведущей телеканала

Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью 2 млн рублей угнали в Санкт-Петербурге у ведущей одного из городских телеканалов.

Как сообщили в петербургской полиции, 34-летняя женщина сообщила о похищении своей иномарки 31 октября. Машину увели с улицы Главной в микрорайоне Коломяги Приморского района.

«В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в Главке МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», телеведущая и продюсер купила белый «Мерседес» 2017 года выпуска в кредит за 2 млн рублей и уже выплатила банку полтора миллиона рублей. Однако машина по какой-то причине не была застрахована от угона.

Как отмечает ИА REGNUM, угоны дорогостоящих автомобилей происходят в Санкт-Петербурге в ежедневном режиме.

Например, в конце октября в полицию Петроградского района поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes-Benz, принадлежащего одной из компаний, стоимостью 7,2 млн рублей. Автомобиль удалось обнаружить, хотя злоумышленники успели «перебить» VIN-номер, поменять госзнаки и ряд внешних признаков.

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