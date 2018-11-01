В Югре инспектор госпожнадзора требовал деньги за «закрытые глаза»

Сургут, Югра, , 11:59 — REGNUM В Югре инспектор госпожнадзора подозревается во взятке за отсутствие проверок со стороны ведомства. По версии следствия, подозреваемый пытался получить за «закрытые глаза» от директора частного охранного предприятия 70 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ХМАО.

Отмечается, что 30 октября инспектор госпожнадзора был задержан с поличным сотрудниками УМВД России по городу Сургуту в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В отношении подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Директор частного охранного предприятия, сдавший подозреваемого полиции, от ответственности освобождён.