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В Японии посетитель больницы бросился на людей с ножом

Происшествия

Нападавшему 28 лет, его задержала полиция

В Японии посетитель больницы бросился на людей с ножом
Alchemica
Нож в крови

Токио, 1 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  В японской префектуре Хёго вооруженный ножом мужчина напал на людей в больнице. Пострадавли два человека, сообщает 1 ноября агентство Киодо.

Инцидент произошел утром по местному времени в центральной больнице города Амагасаки. Злоумышленник бросился на людей в зале, где пациенты ожидают приема.

Нападавшему 28 лет, его задержала полиция. О мотивах преступления и состоянии раненых не сообщается. Известно, что среди пострадавших — сотрудник больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Японии молодой мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда. Один человек погиб, ещё двое получили ранения. 22-летнего злоумышленника задержала полдиция.

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