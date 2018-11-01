В Киеве задержаны похитители элитных автомобилей

Киев, , 11:14 — REGNUM Киевские правоохранители пресекли деятельность группировки, охотившейся на престижные автомобили, сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко 31 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Четыре злоумышленника использовали богатый набор технических устройств:

«В течение 2018 года занималась похищением элитных автомобилей с дальнейшим «перебиванием номеров» кузова и двигателя, а также их разборкой с целью реализации автозапчастей. При этом, дельцы использовали устройства для блокировки GPS и GSM сигналов, GPS-трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей», — сказано в сообщении.

Во время обысков полицейские обнаружили несколько украденных авто, изъяли оборудование для изменения номеров, заготовки для создания фальшивых документов, а также крупную сумму денег.

«Общая площадь складских помещений «отстойников», в которых злоумышленники прятали украденные автомобили и запчасти к ним, составляет приблизительно 1000 кв. метров», — отметил Лысенко.

Напомним, 10 октября 2018 года в Киеве неизвестные угнали внедорожник Toyota Highlander, принадлежащий консулу Киргизии. Похитителей не остановили даже дипломатические номера автомобиля.

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