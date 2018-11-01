Ущерб от наводнения в иракском Курдистане оценено в $ 6 млн 700 тыс

Эрбиль, Ирак, , 11:12 — REGNUM Управление гражданской обороны Иракского Курдистана оценило ущерб от последствий наводнения в регионе в $ 6 млн 700 тыс., сообщает 1 ноября Kurdistan.ru.

В результате действия природной стихии пострадали десятки объектов инфраструктуры, в числе которой и государственная и частная собственность.

Напомним, на прошлой неделе в Иракском Курдистане в провинциях Эрбиль и Сулеймания наблюдались обильные осадки. Это привело к наводнению, нанесшему значительный ущерб экономике региона

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