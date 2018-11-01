В Москве банда «черных риелторов» подозревается в убийстве девяти человек

Москва, , 10:57 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении членов банды «чёрных риелторов» из Московской и Тверской областей, которые подозреваются в совершении девяти убийств и мошенничестве с квартирами, сообщает 1 ноября пресс-служба СКР.

По данным следствия, в банду входили восемь мужчин и восемь женщин, которые в период с 2013 по 2018 год искали одиноких людей, имеющих в собственности квартиры в столице. После того, как злоумышленники лишали их прав на жилье, они убивали пострадавших.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 105 («Убийство»), 159 («Мошенничество) и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге осудили группу «черных риелторов», которые незаконно присвоили несколько квартир, принадлежащих пожилым людям или инвалидам, а также ранее судимым и алкозависимым.

Установлено, что злоумышленники насильно перевозили владельцев квартир в Смоленскую область и удерживали их в заброшенных или малопригодных для проживания домах, после чего продавали их недвижимость.

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