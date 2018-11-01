В ЦИК ЛНР заявили о неудачной попытке взлома

Луганск, , 10:53 — REGNUM Неизвестные хакеры тщетно пытались взломать электронную почту центральной избирательной комиссии ЛНР, сообщил 31 октября Луганский информационный центр.

«Мы можем только предполагать, кому это было нужно, однако примечательным является то, что взломать электронную почту пытались после проведения заседания Совбеза ООН, на котором украинская сторона хотела доказать нелегитимность выборов в ЛНР и ДНР», — прокомментировали происшествие луганские чиновники.

В ведомстве отметили, что подготовка к выборам главы и депутатов Народного совета ЛНР, которые запланированы на 11 ноября, идёт согласно утверждённому графику.

Напомним, ранее заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что украинские спецслужбы охотятся за списками граждан, так или и иначе участвующих в выборах в Донбассе.

Чиновник не уточнил каким образом Украина намерена использовать эти данные, если ей удастся их получить.

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