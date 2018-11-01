Четверг, 1 Ноября 2018 года
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ВСУ сократили масштабы обстрелов территории ДНР — СЦКК

Происшествия

Боевики не применяли крупнокалиберные миномёты

Соледар, ДНР, 1 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  За минувшие сутки киевские силовики 26 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 49 боеприпасов, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские военные использовали 82-мм миномёты, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись окраины Донецка и близлежащие посёлки, окраины Горловки, Ясиноватой, а также населённые пункты Коминтерново, Ленинское, Октябрь и Саханка.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 227 боеприпасов, применив, в частности, запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты.

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В ДНР ожидают рост числа украинских провокаций в связи с выборами, которые намечены на 11 ноября.

А также: ДНР: Киев готовит провокации к выборам в Донбассе

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