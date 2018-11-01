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Авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших

Происшествия

По словам авиакомпании, 5 млн рупий не является частью страховки, это дополнительная сумма, предоставленная руководством Lion Air

Авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иллюминатор самолета. Траур

Джакарта, 1 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших в результате падения самолета Lion Air JT 610 в Танджунг-Караванге, сообщает Antaranews.

По словам сотрудника Lion Air Рамадити Хандоко, деньги можно будет забрать начиная с 1 ноября 2018 года. «Сумма предоставляется ближайшим членам семьи, а именно женам, мужьям, детям или родителям», — отметил сотрудник авиакомпании.

По словам авиакомпании, 5 млн рупий не является частью страховки, это дополнительная сумма, предоставленная руководством Lion Air.

Напомним, на борту самолета Lion Air, упавшего 29 октября в воды Караванга, было 178 взрослых пассажиров, один ребенок, двое младенцев, а также двое пилотов и шесть бортпроводников.

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