Пара британцев четыре года содержала в рабстве гражданина Польши

Саутгемптон, Великобритания, , 10:25 — REGNUM На юге Англии арестована семейная пара: ее подозревают в удержании в рабстве в течение четырех лет гражданина Польши, пишет газета El País.

По информации британского агентства, расследующего нарушения в области трудового права (GLAA), арест был произведен в 31 октября. Арестованные — мужчина 54-ти лет и его 56-летняя супруга родом из поселка Чилворт, расположенного вблизи города Саутгемптон.

Ранее в медицинском центре Саутгемптона появился истощенный гражданин Польши в возрасте 40−50 лет и сообщил, что его заставляют работать за еду и содержат в ужасных условиях. Он ночует в шезлонге и питается просроченной пищей уже четыре года.

Сотрудники GLAA позаботились о пострадавшем. «В XXI веке никто не должен быть вынужден жить в таких унизительных и отталкивающих условиях», — сказал представитель агентства Тони Бирн.

Власти Великобритании в 2015 году ужесточили законы в сфере принудительного труда и обратились к гражданам с призывом сообщать о подобных случаях. Ранее в октябре был арестован 79-летний британец, державший человека в сарае на протяжении 40 лет.