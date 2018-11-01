В Омске из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуирован техникум

Омск, , 10:21 — REGNUM В связи со срабатыванием пожарной сигнализации из здания Омского техникума железнодорожного транспорта были эвакуированы учащиеся и персонал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

По сведениям экстренной службы, в здании учебного заведения сработал порошковый огнетушитель, в результате чего студентам и преподавателям пришлось выйти на улицу, помещения техникума после инцидента проветрили.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Стерлитамаке (Башкирия) из-за короткого задымления в столовой гимназии № 6 эвакуировали более 600 человек. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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