В Москве у безработного мужчины угнали Lexus за 7 млн рублей

Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве неизвестный угнал у безработного мужчины автомобиль стоимостью около 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 31 октября на 3-й Филевской улице.

«Неизвестный угнал машину Lexus LX 570, ее стоимость составляет 6,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что потерпевшим оказался безработный молодой человек 1988 года рождения. По факту угона возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября житель Москвы заявил в полицию о хищении у него автомобиля Lexus стоимостью 7 млн рублей. По факту хищения автомобиля Lexus LX750 возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Машина принадлежит неработающему 45-летнему мужчине.

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