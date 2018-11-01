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Жителям Абакана вернули теплоснабжение после ЧП на трубопроводе

Происшествия

Ремонтным бригадам предстоит заменить еще более 50 метров изношенного трубопровода

Жителям Абакана вернули теплоснабжение после ЧП на трубопроводе
Werfer
Ветхая теплотрасса

Абакан, 1 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  В столице Хакасии Абакане, где ночные температуры уже опускаются до — 8 °C, восстановлено теплоснабжение нескольких десятков жилых домов и детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

По сообщению энергетиков, в ночь на 1 ноября была восстановлена подача тепла жителям почти 60 домов и детскому саду. В СГК отметили, что в настоящее время на теплотрассе продолжаются ремонтные работы, бригадам предстоит заменить более 50 метров изношенного трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в столице Хакасии, где уже установилась зимняя погода и выпал снег, произошло коммунальное ЧП. Без отопления остались воспитанники детского сада «Золотой ключик» и сотни жителей Абакана.

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