Жертвой уфимских насильников в погонах оказалась дочь силовика

Уфа, , 10:00 — REGNUM Женщина-дознаватель, пострадавшая от насилия со стороны своих коллег в Уфе, является дочерью высокопоставленного силовика. Об этом 1 ноября сообщает ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что отец 23-летней сотрудницы полиции — начальник силового подразделения МВД по Башкирии. Один из предполагаемых насильников является непосредственным начальником потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в отделе МВД по Уфимскому району.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Подозреваемые задержаны. В Уфу из Моквы направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России. Виновным должностным лицам грозит увольнение из органов внутренних дел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии троих полицейских подозревают в изнасиловании коллеги