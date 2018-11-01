Авиакатастрофа в Индонезии: 56 мешков с останками доставлены в госпиталь

Джакарта, , 10:04 — REGNUM 56 мешков с останками погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610 доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте, сообщает Antaranews.

В настоящее время судебно-медицинская экспертиза изучила 48 мешков с останками погибших.

Сообщается, что пока была идентифицирована только одна жертва 1994 года рождения. Останки будут переданы семье в ближайшее время.

Напомним, индонезийское агентство по поиску и спасению обнаружило 52 удостоверения личности, принадлежавших жертвам авиакатастрофы Lion Air JT 610. 18 обнаруженных удостоверений принадлежат женщинам, а 34 — мужчинам.