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Авиакатастрофа в Индонезии: 56 мешков с останками доставлены в госпиталь

Происшествия

Судебно-медицинская экспертиза изучила 48 мешков с останками погибших

Джакарта, 1 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  56 мешков с останками погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610 доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте, сообщает Antaranews.

В настоящее время судебно-медицинская экспертиза изучила 48 мешков с останками погибших.

Сообщается, что пока была идентифицирована только одна жертва 1994 года рождения. Останки будут переданы семье в ближайшее время.

Напомним, индонезийское агентство по поиску и спасению обнаружило 52 удостоверения личности, принадлежавших жертвам авиакатастрофы Lion Air JT 610. 18 обнаруженных удостоверений принадлежат женщинам, а 34 — мужчинам.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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