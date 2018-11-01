В московском аэропорту приземлился самолет со сработавшим датчиком дыма

Москва, , 09:52 — REGNUM В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке, сообщают 1 ноября «Известия».

По данным издания, воздушное судно выполняло рейс из Сыктывкара в Москву. Позже выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным, сама посадка прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае оштрафовали местного жителя за курение в туалете во время авиарейса. Из-за срабатывания детектора дыма во время полета экипажу пришлось совершить экстренную посадку самолета в Волгограде.

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