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В московском аэропорту приземлился самолет со сработавшим датчиком дыма

Происшествия

Воздушное судно выполняло рейс из Сыктывкара в Москву

В московском аэропорту приземлился самолет со сработавшим датчиком дыма
Savvuritsik
Датчик дыма

Москва, 1 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке, сообщают 1 ноября «Известия».

По данным издания, воздушное судно выполняло рейс из Сыктывкара в Москву. Позже выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным, сама посадка прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае оштрафовали местного жителя за курение в туалете во время авиарейса. Из-за срабатывания детектора дыма во время полета экипажу пришлось совершить экстренную посадку самолета в Волгограде.

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Авиапроисшествия
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