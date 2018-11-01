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В Тульской области перевернулся микроавтобус, погибли два человека

Происшествия

В автобусе ехали рабочие из Орловской области

Тула, 1 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Два человека погибли в результате ДТП в Тульской области утром 1 ноября. По информации ГУ МЧС, авария произошла около 05:15 на 274-м километре трассы М-4 «Дон» в Воловском районе региона. Микроавтобус Ford съехал в кювет и перевернулся.

По уточненным данным полиции, в автобусе находились рабочие из Орловской области, которые ехали в Московскую область. В результате аварии два человека погибли, шесть получили ранения, двое — в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Богородицком районе региона на скользкой дороге перевернулся автобус ПАЗ. В результате аварии погиб мужчина, еще два человека, в том числе 11-летний мальчик, получили травмы.

Об этом: Один человек погиб, двое ранены в ДТП с автобусом под Тулой

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Аварии пассажирского автотранспорта
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