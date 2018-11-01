В Индонезию для расшифровки «чёрного ящика» прибыли сотрудники Boeing

Джакарта, , 09:38 — REGNUM Представители американской корпорации Boeing прибыли в Индонезию для расшифровки бортового самописца потерпевшего крушение самолета, сообщает 1 ноября портал Detik со ссылкой на главу Комитета по обеспечению безопасности на транспорте этой страны Соерджанто Таджахоно.

«Сотрудники Boeing ожидают в штаб-квартире (ведомства), чтобы оказать необходимую помощь в расшифровке», — заявил Таджахано.

Напомним, утром 29 октября Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

Один из бортовых самописцев разбившегося самолета был поднят на поверхность и передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

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