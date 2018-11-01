Число пострадавших от наводнений на Кубани превысило 590 человек

Краснодар, , 09:33 — REGNUM В результате подтоплений, вызванных сильными дождями, в Краснодарском крае пострадали более 590 граждан. Об этом сообщили в медицинских службах региона.

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Отмечается, что всего к медицинским работникам за помощью обратились 592 человека.

«560 из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, 32 госпитализированы. Сейчас в больницах остаются 28 человек», — цитирует слова источника ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений в крае погибли шесть местных жителей, поиски еще двоих продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по сей день в пунктах временного размещения в Краснодарском крае остаются 212 человек — им пока некуда вернуться: вода полностью или частично разрушила их дома. В числе пострадавших — 79 детей, 15 инвалидов, 55 многодетных и малоимущих граждан.

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