Коммунальная авария в Абакане устранена, горожанам вернули тепло

Абакан, , 09:36 — REGNUM Коммунальщикам удалось оперативно устранить аварию на одном из участков теплотрассы в Абакане. Как сообщает сегодня, 1 ноября, официальный сайт города, в полном объеме тепло к потребителям, проживающим в районе пересечения улиц Жукова — Озерная, вернулось накануне вечером. Подача горячего водоснабжения не прекращалась.

«Для устранения технического дефекта энергетикам Сибирской генерирующей компании пришлось приостановить подачу тепла в районе Полярный Абакана. С раннего утра на место выехали бригады специалистов, чтобы оперативно устранить порыв и восстановить теплоснабжение. В итоге после 23:00 местного времени в дома потребителей вновь начало поступать тепло в полном объеме», — отметили в абаканской мэрии.

Хотя коммунальная авария устранена, энергетикам на указанном участке теплотрассы предстоит заменить ещё более 50 метров труб, состояние которых не вызывают доверия специалистов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария на теплосетях произошла в Абакане накануне, 31 октября. Без отопления остались воспитанники детского сада «Золотой ключик» и сотни жителей Абакана, проживающие в 59 домах различной этажности. По данным республиканского ГУ МЧС, причиной стала авария на тепловых сетях из-за износа трубопровода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абакане без отопления остались десятки жилых домов