Дома министра образования Оренбуржья подвергли обыску

Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбуржье третий день проходят оперативные мероприятия в отношении минобра региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии, сотрудники их ведомства оказывают силовую поддержку, более подробной информацией о деле, в рамках которой эта поддержка оказывается, не обладают.

Между тем официальной информации о причинах обысков до сих пор нет. Получить комментарий по поводу оперативных мероприятий силовиков у министра образования Вячеслава Лабузова не удалось — абонент временно недоступен.

По неофициальным данным, в центре внимания силовых структур оказались госзакупки и не безвозмездное лоббирование интересов отдельных фирм, а обыски проходят до сих пор. Если ранее обыски прошли в офисах ведомства и в доме, где проживает министр Вячеслав Лабузов в пригороде Оренбурга, то позже силовики переместились в посёлок Колтубановский Бузулукского района. Опять же, по неофициальным данным, в районе Бузулукского бора находится домовладение семьи.

Согласно заявленной декларации, за 2017 год у министра в собственности находится только гараж площадью около 19 квадратных метров. Остальная недвижимость (земельный участок площадью 855 кв. метров и дом в 449,5 кв. метра) — в пользовании. Супруга министра при годовом доходе в 151 тыс. рублей имеет в собственности два дорогих автомобиля — Clarus и Lexus.

Фотографии дома, который у семьи министра по официальным данным в пользовании, в интернете и мессенджерах в связи с обысками вызвали бурную реакцию. Пользователи интернет-ресурсов выражают надежду на то, что в ведомстве проведут чистку рядов. Пользователи заявляют, что дом министра — непозволительная роскошь при его официальных доходах и при той ситуации, которая творится со школами региона, а именно, при их плачевном состоянии и необходимости сноса отдельных зданий и строительстве новых. Ряд комментаторов считает, что в сфере образования давно назрел вопрос о программе, аналогичной той, что реализуется в сфере ЖКХ относительно ликвидации ветхих и аварийных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В офисах минобра Оренбуржья идут обыски

Читайте развитие сюжета: Обыски в минобре Оренбуржья: «Министр проходит свидетелем»