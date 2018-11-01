Авиакатастрофа в Индонезии: «Чёрный ящик» передан специалистам

Караванг, Индонезия, , 09:32 — REGNUM Глава индонезийского агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар заявил, что «черный ящик» самолета Lion Air JT 610 передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования, сообщает Antaranews.

Ранее говорилось, что поисково-спасательная команда в Индонезии обнаружила еще один сигнал, который исходил от «черного ящика» самолета Lion Air, который 29 октября упал в воды Караванга, Западная Ява.

Согласно объяснению спасателей, было два разных сигнала с сильной и слабой интенсивностью. Довольно слабый сигнал исходил из одной части «черного ящика», покрытого песком. Команде дайверов удалось найти и поднять его на поверхность. «Черный ящик» был найден на глубине от 25 до 35 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , один из бортовых самописцев разбившегося у побережья Индонезии самолета авиакомпании Lion Air поднят на поверхность.

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