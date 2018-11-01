Студент красноярского техникума пришёл на занятия с пистолетом

Красноярск, , 09:00 — REGNUM Студент красноярского строительного техникума принёс в учебное заведение пистолет, который по его же словам нашёл и решил взять себе.

«Оперативники задержали его на входе в техникум», — цитирует телеканал «360» директора образовательного учреждения Юрия Реброва.

Руководитель техникума заявил, что оперативники «вели» потенциально опасного юношу с оружием в руках ещё на улице и задержали сразу на входе. Тем временем студенты говорят, что видели, как у гардероба «два студента вяжут третьего».

Как выяснилось позже, оружие оказалось пневматическим и угрозы жизни не несло.

«Во-первых, пистолет оказался не травматическим, а пневматическим. Это кардинально меняет ситуацию. За пневматику ответственности нет. Он утверждает, что нашёл его», — пояснили позже в ГУ МВД по Красноярскому краю

Молодой человек был доставлен в отдел по делам несовершеннолетних, где с ним провели профилактическую беседу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября произошло нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи. По версии следствия, учащийся четвертого курса пронёс в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства. В трагедии погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

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