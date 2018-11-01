Пострадавшие при пожаре на нефтебазе в Югре находятся в тяжелом состоянии

Нижневартовск, Югра, , 08:50 — REGNUM Двое госпитализированных пострадавших в результате пожара в Нижневартовском районе находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Югре.

Отмечается, что в результате возгорания технологического резервуара с нефтью на месторождении в Нижневартовском районе пострадали двое работников 1996 и 1971 года рождения.

«Их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день остается неизвестной судьба еще одного мужчины, предположительно, находившегося в момент возгорания невдалеке от резервуара с нефтью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очаги возгорания на нефтебазе в Нижневартовском районе локализованы на площади 300 кв. метров.

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