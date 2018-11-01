В детском саду Колымы воспитательница наступила ногой на ребёнка

п. Ола, Магаданская область, , 08:46 — REGNUM В дошкольном учреждении «Золотой ключик» посёлка Ола в Магаданской области воспитатель детского сада наступила ногой на упавшего на землю во время прогулки ребёнка. Странное поведение женщины снял на видео отец ребёнка, в отношении которого было применено такое физическое насилие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ Магаданской области.

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Причинён ли вред здоровью ребёнка в результате действий воспитательницы, будет установлено в ходе доследственной проверки. По мнению жителей Колымы, этот случай вопиющий, даже если женщина только имитировала это действие, — инцидент происходил на глазах у других детей.

По факту действий воспитателя проводится процессуальная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и касающихся детей. Действиям женщины и руководства дошкольного учреждения будет дана юридическая оценка.

Тем временем ситуацию уже взяло на контроль правительство Магаданской области. С целью разобраться в инциденте в Ольский городской округ направлена комиссия под руководством вице-премьер региона.

«Мы взяли пояснения у директора детского сада из которых стало известно, что женщина на видео работает воспитателем в этом дошкольном учреждении. Такая ситуация является недопустимой», — прокомментировал случай в ольском детском саду уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года восемь воспитанников детского сада в Магадане получили микроожоги глаз из-за неисправной бактерицидной лампы. В группе детского учреждения воспитатель включила вместе с основным освещением непригодную для использования бактерицидную лампу, которую забыли вовремя демонтировать.