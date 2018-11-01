«Черный ящик» разбившегося индонезийского лайнера поднят на поверхность

Джакарта, , 08:21 — REGNUM Один из бортовых самописцев разбившегося у побережья Индонезии самолета авиакомпании Lion Air поднят на поверхность. Об этом пишет 1 ноября The Jakarta Post.

По сведениям газеты, «черный ящик» пассажирского лайнера Boeing 737 поднят с глубины около 30 метров, отмечается, что видимых повреждений самописец не имеет. Ранее сообщалось, что экстренные службы Индонезии обнаружили в районе поисков корпус воздушного судна и часть левого крыла.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 октября лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

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