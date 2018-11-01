Четверг, 1 Ноября 2018 года
09:45:09 МСК

На Урале жители посёлка Студенческий остались без тепла

Происшествия

Проводится прокурорская проверка

п.г.т. Белоярский, Свердловская область, 1 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  В Свердловской области в отношении главы Белоярского городского округа возбуждено административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Белоярская межрайонная прокуратура организовала выездную проверку в посёлке Студенческий. В здании сельской управы 1 ноября пройдёт приём граждан.

Напомним, что тепло в пяти многоквартирных домах и детском саду посёлка Студенческий пропало ещё 28 октября. Связано это было с проведением работ по прокладке теплотрассы.

По данным прокуратуры, вечером 31 октября детский сад и три дома были подключены к теплоснабжению, а два здания по-прежнему остаются без тепла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теплоснабжение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить