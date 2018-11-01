На Урале жители посёлка Студенческий остались без тепла

п.г.т. Белоярский, Свердловская область, , 08:12 — REGNUM В Свердловской области в отношении главы Белоярского городского округа возбуждено административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Белоярская межрайонная прокуратура организовала выездную проверку в посёлке Студенческий. В здании сельской управы 1 ноября пройдёт приём граждан.

Напомним, что тепло в пяти многоквартирных домах и детском саду посёлка Студенческий пропало ещё 28 октября. Связано это было с проведением работ по прокладке теплотрассы.

По данным прокуратуры, вечером 31 октября детский сад и три дома были подключены к теплоснабжению, а два здания по-прежнему остаются без тепла.