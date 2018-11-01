В Таиланде расследуют смерть гражданки России

Пхукет, Таиланд, , 08:08 — REGNUM Гражданка России найдена мертвой на таиландском острове Пхукет. Полиция расследует происшествие, сообщает газета The Phuket News.

Тело 48-летней женщины нашли днем 31 октября возле многоэтажного жилого здания. Смерть наступила, предположительно, в результате падения с высоты седьмого этажа.

Женщина находилась в Таиланде с 16 октября и имела туристическую визу. Она на три месяца сняла жилье, однако собиралась уехать из этой страны 14 ноября, уточняют в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Таиланде нашли мертвым 58-летнего жителя Салехарда, тело находилось в лесу. Тайские правоохранители считают, что мужчина мог покончить с собой.

Читайте также: Посольство РФ выясняет обстоятельства гибели ямальца в Таиланде