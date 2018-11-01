На востоке Москвы неизвестные похитили щенка мопса и скрылись на авто

Москва, , 07:54 — REGNUM На востоке Москвы неизвестные украли щенка породы мопс и скрылись с места преступления на автомобиле, передает 31 октября телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, необычное преступление произошло в районе улицы Старый Гай. По некоторой информации, после того, как злоумышленники схватили небольшую собаку, они скрылись с места преступления на белом автомобиле ВАЗ. В настоящее время ничего не известно о мотивах похитителей животного.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на севере Москвы произошла кража крупной суммы денег из припаркованного автомобиля. В полиции отметили, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Злоумышленник вскрыл багажник «Мерседеса» и похитил более 13 млн рублей.

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