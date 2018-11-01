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ЛНР: Киев дважды нарушил перемирие

Происшествия

Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало

ЛНР: Киев дважды нарушил перемирие
Иллюстрация: Mil.gov.ua
На позиции ВСУ

Луганск, 1 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  За истекшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики, передаёт 1 ноября Луганский информационный центр.

Киевские силовики открыли огонь из 122-мм и 82-мм миномётов. Обстрелу подверглись посёлки Желобок и Смелое.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске «нормандская четвёрка» в лице России, Германии, Франции и Украины подписали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который определяет шаги, необходимые для урегулирования конфликта в Донбассе.

Участники переговоров более 20 раз договаривались с Украиной о прекращении огня и устойчивом перемирии, однако подконтрольные Киеву формирования регулярно нарушают любые договорённости.

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Война в Донбассе
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